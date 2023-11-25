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MotoGP Valencia Grand Prix'sinde Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın son etabı olan Valencia Grand Prix'sinde Prima Pramac pilotu Jorge Martin sprint yarışını kazandı. Yarışta ikinci sırayı Brad Binder, üçüncü sırayı ise Marc Marquez aldı. Şampiyonun belli olacağı yarış ise yarın koşulacak.