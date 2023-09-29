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MotoGP Sezonu Japonya Grand Prix'siyle Devam Ediyor

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışıyla devam edecek. Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın 5, Marco Bezzecchi'nin 3, Jorge Martin ve Aleix Espargaro'nun 2'şer, Alex Rins'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.