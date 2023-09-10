MotoGP San Marino Grand Prix'sinde Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı San Marino Grand Prix'sinde Prima Pramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu. Martin, yarışı baştan sona üstün götürerek birinci oldu ve liderlik sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.