MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
MotoGP Portekiz Grand Prix'sini Quartararo kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. ayağı Portekiz Grand Prix'sini, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 5. mücadelesi, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 25 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Quartararo, bu sezon ilk, kariyerinin 9. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Quartararo'dan 5.4 saniye sonra geçen Johann Zarco (Pramac Ducati) 2'nci, liderin 6 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

Portekiz'e şampiyona lideri olarak gelen Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini, 10. turda kaza yaparak yarışa veda etti.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, 69 puanla pilotlar klasmanında da liderliğe yükseldi.

Sezonun 6. yarışı İspanya Grand Prix'si 1 Mayıs'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 69 puan

2. Alex Rins (İspanya): 69

3. Aleix Espargaro (İspanya): 66

4. Enea Bastianini (İtalya): 61

5. Johann Zarco (Fransa): 46

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

MotoGP Dünya Şampiyonası, Fabio Quartararo, Grand Prix, Portekiz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title