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MotoGP Malezya Grand Prix'sinde Alex Marquez Sprint Yarışını Kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Malezya Grand Prix'sinde Gresini takımının İspanyol motosikletçisi Alex Marquez, sprint yarışını kazandı. Marquez, 10 tur üzerinden düzenlenen yarışta birinci oldu. Yarışı Jorge Martin ikinci, Francesco Bagnaia ise üçüncü sırada tamamladı. Yarış öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası da açıklandı.