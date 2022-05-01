MotoGP İspanya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MotoGP İspanya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
MotoGP İspanya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İspanya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte, 25 tur üzerinden yapıldı.

Bagnaia, pole pozisyonundan başladığı yarışı sonuna kadar önde götürerek bu sezon ilk, kariyerinin 5. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 0.2 saniye sonra geçen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) 2'nci, liderin 10.9 saniye gerisindeki Aleix Espargaro (Aprilia) ise 3. sırayı aldı.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 89'a çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 7. yarışı Fransa Grand Prix'si 15 Mayıs'ta düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 89 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 82

3. Enea Bastianini (İtalya): 69

4. Alex Rins (İspanya): 69

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 56

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

MotoGP Dünya Şampiyonası, Francesco Bagnaia, İspanya, Ducati, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title