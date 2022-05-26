MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi - Haberler

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MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

AA - Fatih Erel - Spor
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MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi.

MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KymiRing'deki pisteki onay çalışmalarıyla bölgede devam eden jeopolitik durumun neden olduğu riskler, 2022'de Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesini ne yazık ki zorunlu kıldı. Mevcut koşullar gecikmelere neden oldu ve yeni pistte devam eden çalışmaları riske attı." ifadeleri kullanıldı.

FIM, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle bu yılki takvimin 20 tura indirileceğini duyurdu.

AA / Fatih Erel - Spor

Grand Prix, Finlandiya, MotoGP, Rusya, Spor, Haberler

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