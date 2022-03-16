MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'daki 2. ayağı Pertamina MotoGP Serisi
AA - Spor
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: MotoGP yarışçılarının geçit töreni Yarışçıların fanlarını selamlaması Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 18-20 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'daki 2. ayağı Pertamina MotoGP Serisi dolayısıyla geçit töreni gerçekleştirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Motogp yarışçılarının geçit töreni
Yarışçıların fanlarını selamlaması Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 18-20 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Motogp Dünya Şampiyonası'nın Endonezya'daki 2. ayağı Pertamina MotoGP Serisi dolayısıyla geçit töreni gerçekleştirildi.
AA / Spor