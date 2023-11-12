Haberler ›› Spor ›› MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'sini Enea Bastianini kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Malezya Grand Prix'sini Enea Bastianini kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 18. ayağı olan Malezya Grand Prix'sinde Ducati Lenovo takımından Enea Bastianini birinci oldu. Şampiyonluk yarışında büyük çekişme yaşandı ve İtalyan pilot Bastianini sürpriz bir şekilde birinci oldu.