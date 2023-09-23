MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Hindistan Grand Prix'sinde Jorge Martin birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Hindistan Grand Prix'sinde Prima Paramac takımının İspanyol motosikletçisi Jorge Martin birinci oldu. Yarışı Martin kazanırken, Francesco Bagnaia ikinci ve Marc Marquez üçüncü oldu. Şampiyonanın lideri ise Francesco Bagnaia.