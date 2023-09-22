MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Hindistan Grand Prix'si heyecanı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı olan Hindistan Grand Prix'si için heyecan dorukta. Yarış, Greater Noida kentindeki Buddh Uluslararası Pisti'nde düzenlenecek ve pilotlar klasmanında lider olan Francesco Bagnaia'nın performansı merakla bekleniyor.