MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Aleix Espargaro birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Aprilia takımının İspanyol motosikletçisi Aleix Espargaro birinci oldu. Yarışta yaşanan kazalar sonucunda yarış durduruldu ve yeniden başladı. Espargaro, takım arkadaşı Maverick Vinales'in önünde sezonun 2'nci, kariyerinin 3'üncü MotoGP galibiyetini elde etti.