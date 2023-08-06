MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Aleix Espargaro birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde, Aprilia takımının İspanyol pilotu Aleix Espargaro birinci oldu. Yarışta Francesco Bagnaia ikinci, Brad Binder ise üçüncü oldu. Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.