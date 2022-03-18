MotoGP'de sıradaki durak Endonezya - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

AA - Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
MotoGP'de sıradaki durak Endonezya

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu organizasyonlarından MotoGP, Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla devam edecek.

Dünyanın en çok takip edilen motor sporu organizasyonlarından MotoGP, Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla devam edecek.

MotoGP takvimine bu yıl eklenen Endonezya Grand Prix'si, ülkenin Batı Nusa Tenggara bölgesindeki Lombok Adası'nda yer alan 4,3 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Mandalika Pisti'nde koşulacak.

20 tur üzerinden yapılacak yarış, pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

MotoGP'de sezonun ilk yarışı Katar Grand Prix'sini Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini kazandı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Grand Prix, Endonezya, MotoGP, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title