Mormenekşe'nin Teknik Direktörü Ahmet Ogan: Lige Renk Katacağız

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Süper Lig takımlarından Mormenekşe'nin teknik direktörü Ahmet Ogan, lige renk katan ve ligin şeklini değiştiren bir takım olacaklarını söyledi.

KKTC Süper Lig takımlarından Mormenekşe yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde kamp yapan kırmızı- yeşilli ekibin teknik direktörü Ahmet Ogan, "Mormenekşe Spor Kulübü olarak Süper Lig'e yeni gelen bir takımız. Uzun bir aradan sonra yeniden Süper Lig'e döndüğümüz için yeni bir kadro oluşturduk. Ülkemizde 3 yabancı futbolcu kararı var. Onları da aramıza katarak 6 günlük kamp için buradayız" dedi.

Çalışmalarının devam ettiğini ve iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Ahmet Ogan, "Lige yeni gelen bir takımın tabii ki dezavantajları var. Ligde kalıcı olabilme yönünde çalışmalarımızı yapıyoruz ama özellikle mevcut kadromuz ve yapmış olduğumuz transferlerle birlikte yabancı oyuncularımızla iyi bir ekip olmaya çalışıyoruz. Takım olgusunu geliştirmeye çalışıyoruz. Takım ruhunu oluşturarak hem kalıcı olmak hem de ligin şeklini değiştirebilecek özelliğe sahip takım yaratarak alacağımız sonuçlarla ligde dikkati çekmek istiyoruz. Tabii ki kolay değil. Ülkemizin Süper Lig takımlarına baktığımızda hem ekonomik hem de kadro yapısı olarak hemen hemen 3- 4 takımın dışında diğerlerinin güç dengelerinin ve ekonomik yapılarının aynı olduğunu düşünürsek ben teknik kadromla, oyuncu grubumuzla birlikte üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İlk etap çalışmalarına Kıbrıs'ta 16 Temmuz'da başladıklarını belirten Ogan, "İkinci etap kampımızı çok güzel bir ortamda Burdur'da yapıyoruz. Buradan döndükten sonra artık müsabaka dönemine gireceğiz. En iyi şekilde lige başlamak istiyoruz. Ligin ilk maçını son 6 yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile oynayacağız. Güzel bir iç saha maçımız olacak. Lige renk katan ve ligin şeklini değiştirebilecek bir takım olmak için çalışıyoruz" dedi.

Mormenekşe'nin Burdur kampı 29 Ağustos'ta sona erecek.