'Mor Menekşeler', futboldan sonra kriket sporunda da Türkiye ikincisi oldu

Behçet DALMAZ- Orhan AŞANVAN, (DHA)- Van'ın Edremit ilçesinde 9 yıl önce ' Futbol, erkek işi', 'Kızlar, futboldan ne anlar' diyen erkek öğrencilere inat kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı, zamanla spor kulübüne dönüşüp, futboldaki başarısını kriket sporuna da taşıdı. Daha önce futbolda okullar arası turnuvada Türkiye 2'ncisi olan Mor Menekşeler, Afyonkarahisar'da bu yıl düzenlenen kriket şampiyonasında ise yıldız kızlarda 2'nci, küçük kızlarda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Mustafa Cengiz Ortaokulu bünyesinde kurulan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nda oynayan kız öğrencilerin hayatı, beden eğitimi öğretmeni Ali İhsan Özmen (44) sayesinde değişti. Özmen, aileler ile görüşüp kızları okula kazandırdıktan sonra yakınlarını ikna edip sporcu olmalarını da sağladı. Okula kazandırılan kızlardan oluşan Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nın hikayesi ise 2013'te erkek futbol takımının şampiyon olması ve kız öğrencilerin de kutlamaya katılmak istemesi ile başladı. Erkek öğrencilerin, kızlara yönelik, 'Futbol, erkek işi', 'Kızlar, futboldan ne anlar' gibi söylemlerine şahit olan Ali İhsan Özmen, 2014'te 'Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı'nı kurdu.

KRİKET VE FUTBOLDA BÜYÜK BAŞARI

Mor Menekşeler Kız Futbol Takımı, zamanla spor kulübüne dönüşerek, futbolda gösterdiği başarılarının ardından atletizm, futsal ve basketbol dallarında da sporcu yetiştirmeye başladı. 2018'deki okullararası müsabakalarda futbolda Türkiye ikinciliği elde eden Mor Menekşe Spor Kulübü, bu yıl kurduğu kriket takımıyla da Afyonkarahisar'da düzenlenen kriket şampiyonasına katıldı. Takım, yıldız kızlarda 2'inci, küçük kızlarda Türkiye 3'üncüsü olmayı başardı. Bu yıl Kocaeli'ndeki okullar arası futbol müsabakalarında ise Türkiye 3'üncüsü olan Mor Menekşeler, hem okullarına hem de ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Çevreleri tarafından artık ilgiyle takip edilip, takdir edilen Mor Menekşeler, bir halı sahada önümüzdeki yıl düzenlenecek olan şampiyonalara hazırlanıyor.

'ERKEKLERİN ANLAMSIZ TEPKİLERYLE KARŞILAŞINCA ÇOK ÜZÜLDÜM'

Okulun beden eğitim öğretmeni Özmen, şu an farklı branşlarda 220 sporcusunun olduğunu belirterek, Kulübümüz 2014 yılında kuruldu. Ondan önce erkek futbol takımını çalıştırıyordum. Başarılı bir maçın ardından okul bahçesine geldik. Kız çocuklarımız, bu sevince ortak olmak istedi. Erkeklerin anlamsız tepkileriyle karşılaşınca, ben de tabii kulak misafiri olunca çok üzüldüm. Erkeklerin bu tepkileri üzerine de kızlardan oluşan futbol takımını kurmaya karar verdim. Kırsal mahalledeki bir okulda görev yaptığım için de çok zorlandım. Kızların futbol oynayabilmesi için önce aileleri ile görüşüp, ikna ettim. Ardından da çalışmalara başladık. Sonuçta sadece ikna etmek yetmiyordu, ekonomik olarak da pek imkanımız yoktu. Bir şekilde dost ve arkadaşlar sayesinde sıkıntıları halletmeye çalıştık. 80 yetenekli kızımız ile çalışmalara başlayıp, okul sporları ligine katıldık. Başarı geldikten sonra da bu sefer aileler kendileri gelip, çocuklarını kayıt etmeye başladılar dedi.

'VİDEOLARDAN KRİKETİN NASIL YAPILDIĞINI ÖĞRENDİK'

Futboldaki başarının ardından atletizm, futsal, basketbol dallarında da sporcu yetiştirdiklerini anlatan Özmen, Kızların yanı sıra erkek takımlarımız da var. Bu yıl kriket sporunda da takım kurduk. Kriket, Asya'da çok popüler bir spor. Biz de 'Acaba bu sporda başarılı olabilir miyiz' diye düşündük. Sonra Türkiye Kriket Federasyonu Başkanı ile temasa geçtik. Sağ olsunlar bize malzeme desteğinde bulundular. Bu malzemeler geldikten sonra biz de videolardan bu sporun nasıl yapıldığını öğrendik ve bu şekilde kız takımlarımızı kurduk. Günde 3-4 saat süren antrenmanlar yaptık. Sonrasında bu yıl, nisan ayında Afyonkarahisar'da düzenlenen kriket şampiyonasına katıldık. 50'in üzerinde kulübün katıldığı şampiyonada yıldız kızlarda 2'nci, küçük kızlarda ise Türkiye 3'üncülüğü elde ettik. Çocuklar bu oyunu gerçekten çok sevdiler. Ben de ilk başta biraz ön yargılıydım. Ama öğrettikçe, yaptıkça sevmeye başladım ve kızlara da sevdirdim. Amacımız; önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına en iyi şekilde hazırlanmak ve birinci olmak. Milli takıma sporcu göndermek istiyoruz diye konuştu.

'HEM FUTBOL HEM KRİKET TAKIMINDA OYNUYORUM'

Hem futbol hem kriket sporu oynayan Nazdar Durak (15) ise kendisine destek olan hocalarına teşekkür ederek, Bizim mahallede erkekler oynuyordu, biz de sürekli onları izliyorduk. Hocamız sayesinde bir takımımız oldu. Ailelerimizi de ikna etti. 4 yıldır futbol oynuyordum, şimdi kriket de oynuyorum. Takım halinde ilk kez kriket oynamamıza rağmen başarılı olduk. Hedefimiz; bu alanda Türkiye şampiyonu olmak dedi. (DHA)