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Mor beyazlılarda düşüş durdurulamıyor

Mor beyazlılarda düşüş durdurulamıyor

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynadığı 24 Erzincanspor maçını 3-1 kaybederken, mor beyazlılar bu sonuçla play-off şansını da zora soktu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, hafta sonu deplasmanda oynadığı 24 Erzincanspor maçını 3-1 kaybederken, mor beyazlılar bu sonuçla play-off şansını da zora soktu.

Afyonspor'un son haftalarda girdiği düşüş eğilimi durdurulamazken, jetler 24 Erzincanspor deplasmanından da eli boş dündü. Afyonspor'un gerek iç saha da gerekse de dış sahada sergilediği başarısız grafik play-off şansını da zora soktu. Mor beyazlılar son 7 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi alırken, Afyonspor 43 puan ile ligde 10. sırada yer alıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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