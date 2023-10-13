Montella yönetimindeki Türkiye, Hırvatistan'ı mağlup etti

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenerek EURO 2024 Elemeleri'nde önemli bir galibiyet aldı. İtalyan basınında Montella'nın başarısı ve maçın hakem kararları da yer aldı.

İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam Hırvatistan'ı yenmesi İtalyan basınında yer aldı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında Türkiye'nin deplasmanda Hırvatistan'ın 1-0 mağlup etmesi, A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın ülkesinde de yankı yarattı.

La Gazzetta dello Sport'ta, Montella'nın Türkiye Milli Takımı'ndaki kariyerine maç kazanarak başlangıç yaptığı ve mutlu bir şekilde sahadan ayrıldığı yazıldı.

Spormediaset kanalında da "Montella'nın Türkiye'si, ilk maçında iyi sonuç aldı" ifadesiyle Türkiye'nin Hırvatistan karşısında aldığı galibiyet izleyicilere aktarıldı.

Corriere dello Sport gazetesi ise karşılaşmayı hakem üzerinden değerlendirerek, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon Roma-Sevilla müsabakasını yöneten ve o maçta İtalyanların tepkisini çeken İngiliz hakem Anthony Taylor'ın dünkü Hırvatistan-Türkiye maçında düdük çaldığı belirtildi.

İngiliz hakemin 90+1. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Hırvatistan lehine penaltı kararı verdiğine dikkati çeken gazete, "İlginç biçimde İngiliz hakem eski bir Roma oyuncusu olan Montella'ya karşı da hata yapmak üzereydi. Montella'yı VAR kurtardı." yorumunu yaptı.