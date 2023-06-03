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Montella, taraftarı selamladı

Montella, taraftarı selamladı

Spor Haberleri

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligde evinde oynadığı son maçta kendi adına açılan pankartın önüne gelerek taraftarları selamladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ligde evinde oynadığı son maçta kendi adına açılan pankartın önüne gelerek taraftarları selamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Maçtan önce Adana Demirspor taraftarı "Başımızı dik tutan mükemmel takıma L'aeroplanionu Montella Adana Demirspor taraftarlarına ve her şeyin mimarı Murat Sancak'a selam olsun" pankartını açtı. Montella, ligde evinde oynadığı son maçta taraftarın yanına gitti. Montella, taraftarı alkışlayarak daha sonra yerine gitti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Vincenzo Montella Adana Demirspor Başakşehir Spor Haberler

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