A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella'dan İtalya ekibi Roma'ya ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları öncesinde Roma'nın tesislerini ziyaret etti ve kulüp yetkilileri ile görüştü.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ekibi Roma'yı ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Vincenzo Montella, mart ayında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları öncesinde, kulüp ziyaretleri turuna Roma ile başladı.

Kulübün Trigoria'daki tesislerine giden Montella, burada kıdemli danışman Claudio Ranieri, teknik direktör Gian Piero Gasperini ve milli oyuncu Zeki Çelik ile görüştü.

Takımın antrenmanını izleyen Montella'ya ziyaretinde A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo da eşlik etti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
