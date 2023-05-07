Montella: 'Oyuncu grubumuzla gurur duyuyorum'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Oynayanlar, oynamayanlar, dışarıda kalanlar, hep beraber burada bir mücadele veriyorlar ve gerçekten beni gururlandırdılar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde ağırladığı Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup eden Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, şunları söyledi:

"Teknik anlamda ve taktik anlamda ilk yarı çok fazla duraklayarak oynadığımız bir yarı oldu ve maalesef o oyunun gidişatını da engelledi. Bir de biliyorsunuz ki futbolda ritim çok çok önemlidir ve ritim olmayınca maalesef gerilebiliyorsunuz. biz ilk yarı gerçekten fazladan gerildik ve kendi potansiyelimizin dışında oynamak zorunda kaldık. İkinci yarıda da biraz daha net olduk kafamızla ve galibiyeti getiren golleri atarak da galibiyeti kapattık. Bu maçla alakalı gerçekten bu şekilde gurur duyuyorum futbolcu grubumuzla. Nedenini sorarsanız, yani oynayanlar, oynamayanlar, dışarıda kalanlar, hep beraber burada bir mücadele veriyorlar ve gerçekten beni gururlandırdılar ve özellikle taraftarlarımızla da gurur duyuyorum. Çünkü tesislerden itibaren bizi desteklemeye başladılar ve maçın son saniyesine kadar arkamızda durdular ve kulübümüz için de çok gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten doğru noktalara geliyoruz hep beraber. Sonradan oyuna giren futbolcular da gerçekten özveriyle katıldıklarını gösterdiler." - ADANA

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