Montella: Hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımın her daim mücadele içinde olduğunu belirterek, "Biz yukarıdayız ve hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da 5-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası yarın oynanacak Konyaspor maçı için hazırlıklar devam ediyor. Mavi lacivertli ekip ısınma ve taktik antrenmanlarını teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Montella, her maça ciddiyetle hazırlanıp hedefe odaklandıklarını vurguladı. Takım olarak geçmişe değil geleceğe baktıklarını kaydeden Montella, sıkı çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mavi lacivertli ekibin forvetlerinden Cherif Ndiaye ise geçen hafta güzel bir maçı geride bıraktıklarını, alınan sonuç nedeniyle mutlu olduklarını dile getirdi. Sahada ekip halinde hareket ettiklerini ifade eden Ndiaye, "İyi mücadele ettik. Beraber savunma yapıp beraber hücum ettik. Bunun sonucu da skora yansıdı. Takım içindeki uyumumuz çok iyi. Ben de kolay bir şeklinde adapte olabildim. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Yoğun maç trafiği futbolun içinde var. Biz de buna göre hazırlanıyoruz" dedi.