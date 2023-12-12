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Montella, Hakeme Yapılan Saldırıyı Kınadı

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakeme yapılan saldırıyı kınadı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Mke Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında dün oynanan Süper Lig maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e fiziksel saldırıda bulundu. Yaşanan bu saldırı sonrasında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella kınama mesajı yayımladı. Montella, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan Süper Lig karşılaşmasının sonunda, FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan vahşi saldırıyı nefretle kınıyorum. Üzülerek takip ettiğim bu görüntülerin bir daha yaşanmamasını diliyor, sporda şiddetin asla yerinin olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Meler'e acil şifalar diliyorum, yaşanan bu olayda hakemlerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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