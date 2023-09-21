Montella, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını tribünden takip edecek

Nordsjaelland maçını takip edecek

İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella ile 3 yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE - NORDSJAELLAND MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik adam, Fenerbahçe'nin bu akşam Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmasını da tribünden takip edecek.