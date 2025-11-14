Montella: "Bulgaristan maçı kolay olmayacak, birinci torbadan katılmalıyız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Bulgaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada, kolay bir karşılaşma olmayacağını vurgulayarak, "Birinci torbadan katılmayı garantilememiz için yarınki maç önemli" dedi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 5. maçında Türkiye yarın Bursa'da Bulgaristan'la karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Vincenzo Montella ve milli oyuncu İsmail Yüksek, açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynanan Bulgaristan maçını kazandıkları için değil de sevinçleri için özür dilediğini söyleyen Montella, "Aslında 6-1 kazandık diye biz özür dilemedik. Sadece 6-1'lik skoru yakaladığımız 6. golde gösterdiğimiz o sevinçten dolayı bu özrü dilemiştik. Çünkü biliyorsunuz düzeltmemiz gerekiyordu" diye konuştu.

"Kolay maç olmayacak"

Yarınki karşılaşmanın kolay olmayacağını belirten Montella, "Yarınki maçla alakalı da beklentim aslında yani çok kompakt oynayan ve geçişlerde hızlı oynayan bir takım olacak. Uzun boylu, fizikli bir takım olacak. Kontrataklarda da, geçişlerde de çok hızlı davranan, dikine oynayan bir takım bekliyoruz. Biz tabii ki sabırlı olmamız gerekiyor. Hemen skoru alamadığımızda sabırla oyuna devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Bulgaristan'daki ilk yarı aslında istediğimiz futbolu yansıtamamıştık. İkinci yarıda istediğimiz futbolu yansıtmıştık. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz tabii ki elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Birinci torbadan katılmayı garantilememiz için yarınki maç önemli"

Karşılaşmayı hazırlık maçı olarak görmediğini belirten Montella, "Çok önemli bir maç olarak görüyoruz kendi yolculuğumuzda. Çünkü birinci torbadan katılmayı garantilememiz gerekiyor. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. O yüzden yarınki maçı herhangi bir hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Tam tersi adım adım ilerliyoruz. Her zaman yaptığımız felsefe. Her zaman adım adım ilerleyeceğiz ve istediğimiz sonuçları alabilmek için tek tek gidiyoruz. Sadece benim tarafımdan değil buradaki herkesin tarafından böyle olduğunu biliyorum" dedi.

"Bahis oynamanın yasak olduğunu futbolculara anlatmak lazım"

Bahis soruşturmasıyla ilgili de konuşan Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani aslında çok üzücü bir olay. Bu tarz bahis problemleri başka ülkelerde, geçmişte İtalya'da da yaşandı. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Ama biliyorsunuz ki üzücü bir şey daha var. 3. Lig ve 4. Lig olmak üzere oralarda daha fazla bu tarz bahisler oldu. Genellikle bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz bence. Özellikle futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz lazım. Futbolcu oynuyorsa onun yasak olduğunu bilmesi gerekiyor. Bizim maalesef burada bunun olduğunu düşünmüyorum. Birçok futbolcunun da kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler."

İsmail Yüksek: "24 yıl sonra Dünya Kupası heyecanını Türkiye'ye yaşatmak istiyoruz"

Tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu söyleyen İsmail Yüksek ise, "Saha içindeki oyuncuların verdiği güven de çok önemli. Hepsine çok teşekkür ederim. İnşallah yarın da son haftalardaki performansımı hocam şans verirse göstermek istiyorum. Yarın Bulgaristan'ı en iyi şekilde mücadele ederek yenmek istiyoruz. Daha sonrasında tabii ki hayalimiz var. Tek hedefimiz Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra ülkemize bu heyecanı tekrardan yaşatmak" dedi. - BURSA