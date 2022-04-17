Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas - Haberler

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Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'nda şampiyon Tsitsipas

Yunan Stefanos Tsitsipas, İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 2-0 yenerek Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda peş peşe 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Yunan Stefanos Tsitsipas, İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 2-0 yenerek Monte Carlo Masters Erkekler Tenis Turnuvası'nda peş peşe 2. şampiyonluğuna ulaştı.

Monaco'nun Monte Carlo kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tekler finalinde, 3 numaralı seribaşı Tsitsipas ile dünya sıralamasının 46. basamağındaki Davidovich Fokina karşılaştı.

Korttan 1 saat 36 dakika sonunda 2-0 (6-3, 7-6) galip ayrılan Tsitsipas, Masters turnuvalarındaki 2'nci, kariyerindeki 8. tekler şampiyonluğunu elde etti.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Monte Carlo, Yunan, Tenis, Spor, Haberler

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