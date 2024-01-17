Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak
Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirildi.
Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Trendyol 1. Lig temsilcisi Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Mondihome Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün görev alacak.