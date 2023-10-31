Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla takım, maça hazırlanıyor.

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaşacak

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Mondihome Kayserispor ile Alagöz Holding Iğdır FK, 2 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.