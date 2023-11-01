Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Alagöz Holding Iğdır FK ile hazırlıklarını tamamladı

Mondihome Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Alagöz Holding Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.