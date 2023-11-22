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Mondihome Kayserispor, Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 13. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.