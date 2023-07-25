Mondihome Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, istasyon çalışmaları ve dar alanda çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor