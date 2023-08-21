Mondihome Kayserispor'un İstanbulspor maçında attığı gol

Mondihome Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Mame Baba Thiam oldu. Thiam, İstanbulspor maçında Carlos Mane'nin asistinde topu kafa ile ağlara göndererek takımının golünü atmıştır.

Mondihome Kayserispor'un Süper Lig'deki bu sezon ilk golünü atan futbolcu Mame Baba Thiam oldu.

Süper Lig'e Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, ligin ikinci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Bu sezon ilk deplasman maçına çıkan sarı kırmızılı takım rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam, Carlos Mane'nin asistinde topu kafa ile ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. İstanbulspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan ve 90. dakikada sahada kalan Mame Baba Thiam attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ