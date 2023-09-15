Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kalkmasıyla 6 futbolcuyla anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından kaleci Onurcan Piri, Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından 6 futbolcuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kaleci Onurcan Piri'nin yanı sıra Stephane Bahoken, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz ile anlaşma sağlandı.