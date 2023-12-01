Haberler ›› Spor ›› Mondihome Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Mondihome Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

1 Aralık 2023 17:45 Son Güncelleme: 17:46 Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.