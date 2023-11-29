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Mondihome Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

29 Kasım 2023 18:09 Son Güncelleme: 18:10 Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.