Mondihome Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.