Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Recep Uçar, Anadolu Ajansı (AA) muhabir ve foto muhabirlerinin gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Uçar, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencer'in "Hayata tutunan" isimli fotoğrafından yana oy kullanan Uçar, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Kardeşe son dokunuş" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'a ait "Dolunay ve akıncı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Sevginin gücü" fotoğraflarını seçen Uçar, "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Uçar, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmak gerçekten çok zordu. Ben biraz daha insan öğesine ağırlık vererek seçimler yapmaya çalıştım." diye konuştu.