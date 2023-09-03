Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Ligde En İyi Yerde Bitirmek İstiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligi en iyi yerde bitirmek için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Atan, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının iyi bir mücadele ortaya koyduğunu ve genç oyuncularını kutladığını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, ligi en iyi yerde bitirmek için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Atan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deplasmanda iyi bir mücadele ortaya koyduklarını dile getirdi.

Karşılaşmada yakaladıkları gol şanslarını değerlendiremediklerini belirten Atan, forma şansı verdiği genç oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

Ligin dördüncü haftasında 6 puana ulaştıklarını anımsatan Atan, "İlk yarı çok iyi oyun oynadık. İkinci yarı da çok iyi mücadele edebildik. Rakibimize çok fazla net pozisyon vermedik. Mücadeleyi beraberlikle bitirdik. 1,5 puan ortalamasıyla devam edip ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Savaşmaya devam ediyoruz. Kolay pes etmeyeceğiz." diye konuştu.