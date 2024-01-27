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Mondihome Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Uçar ve ekibine teşekkür ederek başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, yollarını ayırdığı teknik direktör Recep Uçar için teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Teşekkürler Recep Uçar" başlığıyla yapılan paylaşımda, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kulüp Başkanı Ali Çamlı ile yönetim kurulu üyeleri de kulübe verdiği emeklerden dolayı Uçar ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Spor

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