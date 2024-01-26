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Mondihome Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Yollarını Ayırdı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdı. Uçar, Kayserispor'un başında 21 maça çıktı ve 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Kulüp, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüşmeler yapmaktadır.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uçar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Uçar, Kayserispor'un başında 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 21 maça çıktı.

Kayseri ekibi bu maçlarda 9 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile görüştüğü ve Yılmaz'ın yarın kente geleceği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Burak Yılmaz Kayserispor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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