Mondihome Kayserispor, Teknik Direktör Recep Uçar ile Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Recep Uçar'ın Çağdaş Atan'ın yerine getirileceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile anlaşmanın sağlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Çağdaş Atan'dan boşalan görev için Recep Uçar ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Hoş geldin Recep Uçar. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır. Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.