Mondihome Kayserispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 Yendi
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi. Thiam ve Bahoken'in attığı gollerle Kayserispor galibiyete ulaştı.
Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Jeanvier), Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek (Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz), Karimi, Kemen (Dk. 84 Bahoken), Cardoso (Dk. 72 Mane), Morte (Dk. 90+4 Ackah), Thiam
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan Kaya (Dk. 70 Romero), Lusamba, Thuram (Dk. 69 Ahmed Hassan), Halil Akbunar (Dk. 84 Endri Cekici), Erencan Yardımcı (Dk. 70 Kappel)
Goller Dk. 61 Thiam, Dk. 90+1 Bahoken (Mondihome Kayserispor )
Sarı kart: Dk. 83. Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor )
Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yendi.
61. dakikada Kayserispor öne geçti. Hosseini'nin rakip ceza alanına gönderdiği uzun pasta Pendikspor'da Sequeira topu kafaya uzaklaştıramadı. Seken topu takip eden Morte'nin kafa pasında kale alanı içesinde topla buluşan Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
78. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Thiam'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Morte, uygun pozisyonda şut çekmek yerine rakibini geçmeye çalışınca savunma topu kontrol ederek uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Kayserispor atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bahoken'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Karşılaşma Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.