Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi.
Stat: RGH EnerTürk Enerji?
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Murat Şener
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek, Karimi, Kemen, Cardoso, Morte, Thiam
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Midtsjö, Gökcan Kaya, Lusamba, Thuram, Halil Akbunar, Erencan Yardımcı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
9. dakikada sağ kanttan gelişen Pendikspor atağında Gökcan Kaya'nın pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Sequeira'nın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt, soluna gelen topu uzanarak çeldi.
22. dakikada Midtsjö'nün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Erencan Yardımcı'nın şutunda kaleci Bilal Bayazıt topu ayaklarının yardımıyla kontrol etti.
39. dakikada sağ taraftan Ramazan Civelek'in kullandığı taç atışında topla buluşan Karimi çizgiye inerek topu altıpas içerisine gönderdi. Karimi'nin ortasına koşu yapan Morte'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.