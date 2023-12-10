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Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

10 Aralık 2023 16:59 Son Güncelleme: 17:00 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Mondihome Kayserispor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak sonuç değişmedi.