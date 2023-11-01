Mondihome Kayserispor, Recep Uçar ile çıkışını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Recep Uçar'ın göreve gelmesiyle puan cetvelinde üst sıralara tırmanan Mondihome Kayserispor, çıkışını sürdürme peşinde.

Transfer yasağıyla başladığı ligin 4. haftasında teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımı Recep Uçar'a emanet etti.

İlk 4 haftada 6 puanla 10. sırada yer alan Kayseri ekibi, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan topladı ve 7. sıraya kadar yükseldi.

Kayserispor, bu maçlarda 12 kez rakip ağları havalandırdı, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Açıkalın: "Sonuçlar birlikteliğin, beraber çalışmanın ürünü"

Kayserispor Kulübü Başkan Vekili Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 10. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanındaki 2-1'lik galibiyetin camiaya çok iyi geldiğini söyledi.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Açıkalın, "Zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Güzel bir maç oldu. Mücadelemiz çok iyiydi. Teknik ekibe, oyuncularımıza, özellikle bizi orada yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu sonuçlar bir birlikteliğin, beraber çalışmanın ürünü. Tek başına hiç kimsenin yapabileceği iş değil. O yüzden hep beraber olduğumuzda bu takımın neler yapabileceğini bize gösterdiler. Yenmek de doğal, yenilmek de doğal ama mücadele esas. İzleyenlere güzel bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Kayserispor'un şehrin en önemli markası olduğunun ve herkesin bu ortak paydada buluşması gerektiğinin altını çizen Açıkalın, Kayserispor çatısı altında herkese yer olduğunu dile getirdi.

"Daha da başarılı günleri göreceğiz"

Recep Uçar ve ekibine güvendiklerini ifade eden Açıkalın, "Recep Hoca takımımıza çok yakıştı, alıştı. Kendisi de çok mutlu. O da bu şehirde başarılara imza atmak istiyor. Şu anda güzel bir uyum yakaladık. Oyuncularımızla, teknik ekibimizle, yönetimimizle, hatta şehirle bir uyum içerisindeyiz. Daha da başarılı günleri göreceğiz. Recep Hoca futbol bilgisi ve yeteneği olan birisi. Biz kendisine başından beri inandık, güvendik." şeklinde konuştu.

Transfer sezonunun son gününde transfer yasağının kaldırılmasıyla kadroya dahil edilen oyuncuların takıma uyum sağlamaya başladığını belirten Açıkalın, sözlmerini şöyle tamamladı:

"Transferler, 'Bugün baktık yarın aldık' şeklinde yapılmadı. Sportif direktörümüz Murat Duman'ın bir süredir takip ettiği oyunculardı. Takımımıza en uygun oyuncuları seçmeye çalıştık. Onların uyumu da çok uzun sürmedi. Şu an iyi gidiyorlar. Her maça galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Tabii ki bu hafta da Alanyaspor maçında 3 puan için sahaya çıkacağız. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Hedeften sapmadan, bilinçli bir şekilde üç puan için çıkacağız, oynayacağız. Oyuncularımıza şimdiden başarılar diliyorum."