Mondihome Kayserispor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yapılan antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, 15. haftada Siltaş Yapı Pendikspor ile 10 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.