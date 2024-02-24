Mondihome Kayserispor, MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenen Mondihome Kayserispor'da kulüp başkanı Ali Çamlı, sahadan güzel bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Çamlı, maçın ardından, stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yarıda, oyuncularının hep ileriyi hedeflemesinden kaynaklanan bir motivasyon kaybı olabileceğini söyledi.

Ancak ikinci yarıda oyuncuların gerçek Kayserispor kimliğini ve karakterini ortaya koyduklarını belirten Çamlı, "Yani izleyenlerin büyük keyif aldığını düşünüyorum. 5 tane gol var. Bu futbol adına güzel. Kayserispor adına çok daha güzel. Kayserispor'un o geçirmiş olduğu yedi haftalık süreç artık herhalde son buldu diyelim. İnşallah, bundan sonra son bulsun. İyi yoldayız." dedi.

Yeni transferlerinin uyumu ve takıma katkı sağlaması, dürüst ve yürekli bir şekilde sahada verebileceği ne varsa hepsini ortaya koymasının kendilerini çok sevindirdiğini ifade eden Çamlı, "Kayseri hep ilklere imza atıyor. Güzellikler adına ilklere imza atıyor. Gene hiç kimse hakem konuşmuyor. Ne rakip takım, ne Kayserispor. Son derece düzgün maç yöneten bir hakem grubu. Ben onları da tebrik ediyorum. Aslına baktığınız zaman bütün maçların böyle yönetilmesi lazım. Hata yapanların da ben art niyetinin veya bir kastının olduğunu asla düşünmüyorum." diye konuştu.

"Gördünüz işte, muhteşem bir seyirci"

Takımının aldığı üç puanın kendisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çamlı, şunları kaydetti:

"Eğer siz makasın bu kadar daraldığı bir ligde sahanızda puan kaybederseniz bu sıkıntı demektir. Bugün de Rabb'im yardım etti. Güzel bir sonuç. 2-0'dan gelip burayı 3-2 almak daha da önemli. Onun için şehrimize, bütün futbolseverlere, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gördünüz işte, muhteşem bir seyirci. 90 dakika sadece takımını alkışlayan bir seyirci. Baştan beri benim ısrarla üstünde durduğum, küfür yok, kötü tezahürat yok. Sahaya atılan bir materyal, bir şey yok. 2-0'ken bile takımını alkışlayan bir seyirci. Ben özellikle Kapalı Kale seyirci grubunu yürekten tebrik ediyorum. Hep böyle olsunlar. Türkiye'ye örnek olsunlar. Bizim istediğimiz bu. Bu galibiyeti de onlara hediye ediyorum ben. Çünkü onlar hak ediyor bunu."