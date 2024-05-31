Mondihome Kayserispor, Miguel Cardoso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, kanat oyuncusu Miguel Cardoso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı. Cardoso 2027'ye kadar takımda kalacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, kanat oyuncusu Miguel Cardoso'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 2023-2024 sezonu sonunda sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Portekizli futbolcunun kontratının yenilenmesi konusunda anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Cardoso 2027'ye kadar bizimle. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerini yer verildi.