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Mondihome Kayserispor Kulübü, Hakem Halil Umut Meler'e Yapılan Saldırıyı Kınadı

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Mondihome Kayserispor Kulübü, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Kulüp, saldırının sporun temel değerlerine zarar verdiğini belirterek, Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kayserispor Kulübü, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Halkımızın tüm kesimleri tarafından izlenen bir müsabakada adaleti tesis etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlisine saldırıda bulunmanın bütün dayanaklardan yoksun olduğunu belirtmek isteriz. Sporun temel değerlerine zarar veren ve futbolun ruhunu yansıtmayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Samet Koç: "Şiddet görüntüleri kanımızı dondurmuştur

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı. Koç yaptığı paylaşımda, "Kulüplerin ortak bir kanaatte olduklarını ve sporda şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını biliyoruz. Nihayetinde yüzyıllardır sporun temel hedefi dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek olmuştur, kamuya açık platformlarda yayınlanan ve halkımızın her kesiminden büyüklü-küçüklü taraftarın izlediği bu şiddet görüntüleri kanımızı dondurmuştur. Biraz empati yaptığımızda bu görüntüleri o hakemlerin ailesi ve yakınları da izlemiştir, bu travmayı o insanlara yaşatmaya kimsenin hakkının olmadığını düşünüyorum. Bu olayın bir dönüm noktası olmasını diliyorum ama daha önceki şiddet olaylarını hatırlayınca her şey aynı şekilde devam edecektir diye endişe ediyorum. Geçmiş olsun Halil Umut Meler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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