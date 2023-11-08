Mondihome Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, ligin 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, top kapma ve pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.