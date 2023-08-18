Mondihome Kayserispor, İstanbulspor ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, takımının istediği her şeyi yaptığını ve iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi. Atan, transfer tahtasının açılması gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Mondihome Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, takımının istediği her şeyi yaptığını ve 1-1'e rağmen iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısına konuşan Atan, maçta 3 puanı kaçıran taraf olduklarını vurguladı.

Hem kendisinin hem de oyuncularının kazanamadıkları için üzgün olduğunu dile getiren Atan, şöyle devam etti:

"İlk 5 dakika hariç, uzatmalarla beraber 89 dakika topa sahip olduğumuz, baskılar yaptığımız, rakibin arkamıza geçme planını yürürlüğe sokmadığımız bir maçtı. Birçok gol şansı yakaladık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Planımızın işlediği bir maç oldu. Futbol, anlar oyunu. Golü yediğimiz pozisyonun öncesinde Mane, rakibi bire bir yakalamıştı ve üzerine gitseydi daha farklı olurdu. Çünkü karşısındaki oyuncunun sarı kartı vardı. Ceza sahasında 8 oyuncuyla bulunduğumuz pozisyonda trajikomik bir gol yedik. Bunun dışında temiz ve iyi futbol oynadığımız bir maç oldu. Karşımızda kenardan iyi yönetilen bir rakip vardı. Bundan sonraki maçlarda rakibimize ve çok sevdiğim Fatih hocaya başarılar diliyorum."

Kulübün transfer tahtasının açılması durumunda sağ bek ya da sağ kanat, forvet ve 2 de orta saha oyuncusu almaları gerektiğinin altını çizen Atan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Carole'ün artan sakatlığı canımı sıkmaya başladı. Bizi önemli zamanlarda yalnız bırakmaya başladı. Onunla rekabet edebilecek bir yerli sol bek alabiliriz. Görüştüğümüz 2 oyuncuyla anlaşma aşamasına geldik. Önemli olan tahtanın açılması. Artık sabrımız kalmadı. İyi bir oyuncu grubumuz var ama yaşanılan her sakatlık bizi geriye götürüyor. Carole olmadığı için Attamah'ı sol bekte oynattık. Eksiklerin olması, bugün topun hızını yavaşlattı. İyi pozisyonlar bulduğumuz bir maçtı. Bu hafta transfer tahtasının açılması gerekiyor. Açılmazsa artık daha farklı şeyler konuşuruz. Kendimizin geleceğini, kulübün geleceğini konuşuruz. Şehrin büyükleri de açıklamalar yaptı. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Kayserispor'un geleceği açısından transfer tahtasının açılması çok önemli."