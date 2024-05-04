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Mondihome Kayserispor ile VavaCars Fatih Karagümrük Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 2-2 berabere sona erdi. Karşılaşmada toplamda 4 gol atıldı ve bir kırmızı kart çıktı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Shukurov, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 82 Eray Özbek), Boa Morte, Ramazan Civelek (Dk. 79 Carole), Cardoso, Nazon (Dk. 73 Bahoken), Mane

VavaCars Fatih Karagümrük : Sirigu, Veseli (Dk. 41 Nazım Sangare), Koray Günter, Kourbelis, Ceccherini, Levent Mercan (Dk. 74 Salih Dursun), Rohden (Dk. 46 Feghouli), Can Keleş (Dk. 46 Emre Mor), Eysseric, Mendes, Marcao (Dk. 88 Paoletti)

Goller: Dk. 3 Mane, Dk. 64 Boa Morte (Mondihome Kayserispor ), Dk. 51 Feghouli, Dk. 60 Marcao (VavaCars Fatih Karagümrük )

Kırmızı kart: Dk. 86 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kartlar: Dk. 24 Mane (Mondihome Kayserispor ), Dk. 67 Kourbelis, Dk. 80 Ceccherini, Dk. 87 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük maçı 2-2 berabere sona erdi.

48. dakikada gelişen Kayserispor atağında, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Boa Morte'nin yerden vuruşunda, kaleci Sirigu topu çeldi.

51. dakikada Karagümrük beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare'nin ceza sahasına ortasına Feghouli'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

54. dakikada Kayseri ekibi gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortaya, arka direkte Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

60. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Emre Mor'un vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan seken topu, Marcao kafa vuruşu ile boş kaleye gönderdi: 1-2.

64. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Cardoso'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

90. dakikada gelişen Kayseri atağında Mane'nin ceza sahasına ortasında Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

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